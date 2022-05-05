كشفت تقارير إعلامية عن أن المدافع المصري أحمد حجازي سيغيب عن ناديه الاتحاد أمام الفتح غدًا الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حجازي يتم تجهيزه لـ مباراة الهلال

وكشف برنامج ” أكشن مع وليد” عن أن اللاعب المصري المصاب منذ شهر يناير الماضي لن يشارك أمام الفتح بقرار من المدرب الروماني كوزمين كونترا على أن يتم تجهيزه للمشاركة أمام الهلال بعد 10 أيام من الآن في الجولة الـ27.

مباريات مؤثرة غاب عنها اللاعب

يذكر أن المدافع المصري كان أُصيب في يناير الماضي في مباراة بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بتمزق عضلي، غاب بسببه آخر 4 أشهر عن مباراتي مصر أمام السنغال في تصفيات إفريقيا لكأس العالم بالإضافة لغيابه عن مباريات الاتحاد في الدوري قبل شهر رمضان بالعام الحالي.