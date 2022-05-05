عادت فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للانطلاق من جديد، حيث تشهد الجولة الـ26 مواجهات حاسمة وقوية في البطولة المحلية.

ومن المقرر، أن تشهد غدًا الجمعة ثلاث مواجهات تبدأ عند الساعة 6:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الاتحاد يبحث عن اللقب الغائب:

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا، على نظيره الفتح، غدًا في تمام الساعة 6:50 بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويريد نادي الاتحاد تحقيق الفوز على نظيره الفتح من أجل زيادة رصيده في الصراع على اللقب، والاقتراب من حمل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يعود محليًا:

ويعود نادي الفيصلي لمواجهاته المحلية بلقائه نادي أبها، عند الساعة 7:10 مساء بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

الشباب ضد النصر:

ويقابل نادي الشباب نظيره النصر، في صراع على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يبحث الليوث عن الفوز لتعزيز تفوقهم القاري في المسابقة المحلية.

وسينطلق لقاء الشباب ضد النصر، عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت السعودية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب مرسول بارك.