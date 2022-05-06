يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الفتح اليوم.

العميد ضيفًا على الفتح اليوم

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، عند الساعة 6:50 مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الاتحاد يسعى لتعزيز تفوقه

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تفوقه ضد الفتح، وتحقيق فوز جديد يُقربه من لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

ولعب الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 6 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وتعادلا 10 مرات.