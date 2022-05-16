لايزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر التي رفعها ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد انضمام حمدالله للعميد.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر، وهو ما يريده الطرف الآخر.

هل يفكر الاتحاد في منح النصر لاعبين لإنهاء قضية حمدالله ؟

وكانت إحدى الصحف أشارت إلى أن الاتحاد سيحاول الصلح مع النصر بدفع 50 مليون ريال ومنح النصر لاعبين من العميد.

وعلق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الخبر المتداول من الصحيفة قائلًا عبر “تويتر” : ” صحيفة تفقد مصداقيتها، هذا الخبر الحقيقي والصحيح، محاولات يائسة للتأثير والتشويش على إدارة الكرة بنادي الاتحاد، وعلى نجم النجوم حمدالله، تراكم مكشوفين”.

الرأي القانوني من جانب آخر

وبوقت سابق، رد القانوني أحمد الأمير على مجموعة من التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول قضية النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله والعميد، بعد تداول مقطع صوتي للاعب المغربي مع حامد البلوي إداري الاتحاد.

الأمير قال في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية إن لجنة الاحتراف سوف تحسم قضية النصر ضد اللاعب المغربي سيكون خلال شهر مايو، وإن قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد المحلي لن تُعلن رسميًّا إلا بعد الإعلان عن قرارات الفيفا.