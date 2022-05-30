يُعاني الاتحاد، بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، من تراجع النتائج في المباريات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يفشل في الفوز آخر 3 مباريات:

وفشل العميد في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل مع الفتح بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر مواجهتي الهلال والطائي.

وتعود آخر مرة لم يحقق فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز في 3 مباريات متتالية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في ديسمبر عام 2020، عندما تعادل في 3 مواجهات.

صعوبة المنافسة على اللقب:

وتسببت خسار العميد ضد الطائي في صعوبته منافسته على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.