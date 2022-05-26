كشف يعقوب المطير، المحامي والقانوني الرياضي، أن قرار لجنة الانضباط بتغريم نادي الاتحاد 45 ألف ريال لم يكن صحيحًا أو قانونيًّا.

وتحدث المطير لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “كان يجب على الانضباط معاقبة النادي بنقل مباراته المقبلة خارج جدة ولأرض محايدة أو الحرمان من حضور جماهيره مباراة واحدة، خاصة أن شغب الجماهير تكرر للمرة الخامسة من الفريق ذاته بالموسم الحالي”.

قرارات غير قانونية:

وأضاف المطير: “كان يجب طالما أُصدر قرار بتغريم مالي، أن تكون كل القرارات السابقة بغرامات مالية وليس حرمان من جماهير ثم تغريم مالي بعد ذلك والعقوبة موحدة”.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي الاتحاد 45 ألف ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي 6 علب مياه في مباراة الهلال أول أمس في الجولة الـ27 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الهلال بثلاثية لهدف، حيث سجل رومارينيو للعميد، بينما سجل لـ الزعيم كل من سالم الدوسري هدفًا وميشيل ديلجادو هدفين.