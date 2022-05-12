شارك المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد في التدريبات الجماعية لفريقه، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الهلال الأحد المقبل بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” : ” المدافع المصري يشارك في التدريبات الجماعية بالكرة استعدادًا للقاء الهلال”.

حجازي يغيب منذ يناير

ويغيب المدافع المصري عن مباريات الاتحاد منذ إصابته في يناير الماضي مع منتخب بلاده في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب المغربي.

كما لم يشارك حجازي في مباراتي مصر والسنغال في مارس الماضي في الدور النهائي المؤهل لـ كأس العالم 2022 عن تصفيات إفريقيا بسبب الإصابة.

يذكر أن لقاء الدور الأول كان شهد فوز الهلال على الاتحاد 2/ 1 في ملعب “الملز”.