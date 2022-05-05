يطمح الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتحقيق الفوز على الفتح.

العميد ضيفًا على الفتح غدًا

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الفتح يتفوق على الاتحاد في الأحساء

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز في مباراة الغد، والاقتراب من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

ويتفوق الفتح ضد الاتحاد في المباريات التي جمعت بينهما على ملعب الأحساء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وتواجها 12 مرة، نجح النموذجي في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وتعادلا 4 مرات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على العميد في الأحساء مواسم 2011/ 2012، 2012/ 2013، 2016/ 2017 و2018/ 2019، وخسر موسمي 2009/ 2010 و2017/ 2018.