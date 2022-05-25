يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دفاعيًا في المباريات الأخيرة، الأمر الذي أثر على نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يُعاني هذا الموسم

واستقبلت شباك العميد 6 أهداف فقط خلال الجولات من 21 وحتى 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، مقابل 12 هدفًا خلال الفترة ذاتها هذا الموسم.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ7 أهداف في آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، 4 أهداف في مباراة الفتح التي انتهت بالتعادل، وثلاثية منحت الهلال الفوز بالكلاسيكو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة توازنه دفاعيًا خاصة بعد عودة أحمد حجازي من الإصابة، أملًا في تحقيق الفوز بالثلاث جولات المتبقية، والتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

العميد يواجه الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.