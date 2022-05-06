نجح نادي الاتحاد في تسجيل ثنائية أعادت فرصه في الفوز بالمباراة والانفراد بـ صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجلها خلال 3 دقائق في شباك الفتح.
تسديدة رومارينهو تعود بالاتحاد إلى النتيجة عند الدقيقة 17’
الفتح 1 × 1 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/J51bGtz34s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022
وكان البرازيلي رومارينيو افتتح التسجيل لـ العميد بالدقيقة الـ17 بطريقة جميلة، ثم عزز البرازيلي كورونادو بالهدف الثاني في الدقيقة العشرين بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.
بأسيست رائع وانهاء أروع كورنادو يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 20’
الفتح 1 × 2 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/nHWBj71Bl8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022
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