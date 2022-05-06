نجح نادي الاتحاد في تسجيل ثنائية أعادت فرصه في الفوز بالمباراة والانفراد بـ صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجلها خلال 3 دقائق في شباك الفتح.

تسديدة رومارينهو تعود بالاتحاد إلى النتيجة عند الدقيقة 17’

الفتح 1 × 1 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/J51bGtz34s

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وكان البرازيلي رومارينيو افتتح التسجيل لـ العميد بالدقيقة الـ17 بطريقة جميلة، ثم عزز البرازيلي كورونادو بالهدف الثاني في الدقيقة العشرين بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.