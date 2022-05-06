ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز ضد نظيره التعاون بالأمس، ليحقق رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تجاوز عقبة التعاون برباعية

ولعب التعاون ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز فارس الدهناء برباعية دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 26 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد فارس الدهناء إلى 27 نقطة في المركز الـ12.

الاتفاق يفوز بنتيجة كبيرة بعد غياب

ويُعد فوز الاتفاق ضد التعاون هو الأكبر لفارس الدهناء خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بسداسية دون رد، يوم 15 سبتمبر عام 2019.

كما يُعتبر هذا الفوز هو الأول الذي يُحققه فارس الدهناء بفارق 4 أهداف منذ فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، يوم 24 أغسطس 2020، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.