يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحسين نتائجه، وتجاوز عقبة التعاون اليوم.

الفريقان يفتتحان الجولة الـ26

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتفاق، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن فارس الدهناء صاحب المركز الـ15.

الاتفاق يبحث عن فوز غائب

وتتشابه ظروف التعاون والاتفاق قبل مباراة اليوم، ويطمحان لخطف الثلاث نقاط، من أجل إنعاش حظوظهما في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهتهما.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة ضد التعاون، حيث يعود آخر فوز حققه أمامه على الملعب ذاته في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 في موسم 2019/ 2020، يوم 30 أغسطس.

وتقابل الفريقان بعد ذلك 3 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خيم التعادل على مباراة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز مرتين.