اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الهلال.

الاتفاق يختتم استعداداته:

وبدأ المران بالإحماء ثم تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الهلال، قبل أن يؤدي المناورة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وانتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى معسكر فريق الاتفاق الذي أقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى قبل مواجهة الهلال مساء يوم غدٍ الاربعاء عند الساعة الـ6:55 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الهلال يواجه فارس الدهناء:

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.