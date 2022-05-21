نجح التونسي نعيم سليتي في تعويض إهداره فرصة هدف بالشوط الأول، بإحراز هدفين لـ الاتفاق خلال دقيقتين.
الهدف الثالث لـ #الاتفاق عن طريق نعيم سليتي.
الاتفاق 3 × 1 الحزم#الاتفاق_الحزم#SPL | #SSC pic.twitter.com/FySkmfXJRi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022
وتمكن سليتي من إحراز هدفين في الدقيقتين الـ54 والـ56 لتصبح النتيجة 4/ 1 لـ فارس الدهناء.
الهدف الرابع لـ #الاتفاق عن طريق نعيم سليتي.
الاتفاق 4 × 1 الحزم#الاتفاق_الحزم#SPL | #SSC pic.twitter.com/FsapVXDA5W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022
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