نجح التونسي نعيم سليتي في تعويض إهداره فرصة هدف بالشوط الأول، بإحراز هدفين لـ الاتفاق خلال دقيقتين.

وتمكن سليتي من إحراز هدفين في الدقيقتين الـ54 والـ56 لتصبح النتيجة 4/ 1 لـ فارس الدهناء.