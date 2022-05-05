نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق مؤقتًا من الهبوط بتحقيقه فوزًا ثمينًا على حساب التعاون برباعية دون رد في الجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رباعية تُنقذ فارس الدهناء

وقبل المباراة، كان فارس الدهناء يملك 24 نقطة، في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لكن بعد فوزه العريض على التعاون أصبح رصيده 27 نقطة في المركز الثالث عشر، ليبتعد عن آخر 3 مراكز تؤدي للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو”.

وكان التونسي نعيم السليتي نصب نفسه نجم المباراة أمام التعاون، بتسجيله هدفين بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

كما سجل الفرنسي يوسف نياكاتي هدفًا ومحمد الكويكبي هدفًا.

يذكر أن الاتفاق سيواجه نادي الهلال الأربعاء المقبل في الجولة العشرين والمؤجلة في دوري المحترفين.