أنهى نادي الاتفاق الشوط الأول من مباراة الحزم متقدمًا بثنائية لهدف، في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تسديدة قوية سلطان فقيهي تقلص الفارق⚽
الاتفاق 2 × 1 الحزم#الاتفاق_الحزم#SPL | #SSC pic.twitter.com/lGnn4eaoOh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022
وتقدم فارس الدهناء بالهدف الأول عبر السويدي كوايسون في الدقيقة الـ30، ثم عزز الألماني أمين يونس من تقدم فارس الدهناء بالدقيقة الـ42.
وقلص اللاعب سلطان فقيهي الفارق للحزم بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.
الهدف الثاني لـ #الاتفاق عن طريق امين يونس.
الاتفاق 2 × 0 الحزم#الاتفاق_الحزم#SPL | #SSC pic.twitter.com/GW9NCTY6ud
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022
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