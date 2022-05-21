أنهى نادي الاتفاق الشوط الأول من مباراة الحزم متقدمًا بثنائية لهدف، في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم فارس الدهناء بالهدف الأول عبر السويدي كوايسون في الدقيقة الـ30، ثم عزز الألماني أمين يونس من تقدم فارس الدهناء بالدقيقة الـ42.

وقلص اللاعب سلطان فقيهي الفارق للحزم بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.