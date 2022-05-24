أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تحقيق صافي ربح 8.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022، بانخفاض 43.8 % عن الربع المماثل من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تراجع الأرباح عن العام الماضي يرجع لارتفاع تكلفة المبيعات الناتجة عن ارتفاع تكلفة المواد الخام خلال الربع الحالي وارتفاع تكاليف التمويل.

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس – تداول – منخفضاً 99.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12235.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

مؤشر تداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات، وأسواق المزرعة، والمملكة، وسلامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، واتحاد الخليج الأهلية، والمراعي، وعلم، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 7.30% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمملكة، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإكسترا، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 34.19 نقطة ليقفل عند مستوى 22363.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 180 مليون سهم تقاسمتها 1985 صفقة.