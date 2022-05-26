يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الباطن إلى تحقيق الفوز غدًا على نادي الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتفادي الهبوط.

وكان نادي الحزم هبط رسميًا لـ دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو” بعد خسارته من الاتفاق بخماسية في الجولة السابعة والعشرين.

الفوز يفيد الباطن

الفريق السماوي في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 26 نقطة، والفوز غدًا للفريق السماوي يعني إنعاش حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين.

فوز الباطن غدًا يعني صعوده مركزين ليصل إلى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.