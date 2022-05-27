قلب الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، الطاولة على نادي الحزم بالفوز بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الإثارة تبدأ في ثاني 45 دقيقة:

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، بدأت الإثارة بإحراز أولا جون الهدف الأول لنادي الحزم بالدقيقة الـ49 ثم تعادل الأنجولي فابيو أبرو للفريق السماوي بالدقيقة الـ65.

وواصل نوفل الزرهوني تألقه ليضيف الهدف الثاني لـ الحزم بالدقيقة الـ80، ثم تعادل يوسف فواز للفريق السماوي بالدقيقة الـ87.

وفي الدقيقة الـ91 خطف يوسف فواز هدف الفوز لـ الباطن عبر تصويبة قوية.

الباطن يُنعش حظوظه:

وأصبح رصيد الفريق السماوي بعد الفوز 29 نقطة في المركز الـ13 لينعش آمال البقاء في دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم الذي هبط سلفًا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.