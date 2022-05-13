أعلنت كل من البحرين وعمان تنكيس الأعلام والحداد الرسمي لمدة 3 أيام؛ وذلك لوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

ملك البحرين ينعى خليفة بن زايد:

وقد صدر عن الديوان الملكي البحريني بيانًا نعى فيه ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وتابع البيان: لقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز.

كما قرر ملك البحرين إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح الفقيد الراحل.

سلطان عمان ينعى رئيس الإمارات:

من جانبه نعى سلطان عمان، هيـثـم بـن طـارق، أخاه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: “إيمانًا بقضاء الله وقدره، وبتأثّر وحزنٍ بالغين تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم- حفظـه الله ورعـاه- نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلمًا يشار إليه في كافة المجالات”.

وقـد أصـدر سلطان عمان أوامـره السامية بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم الجمعة الموافق 13/ 5/ 2022م ولغاية يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 2022م.