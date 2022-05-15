أكد رئيس لجنة منتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية، محمد البلوي، أن المملكة لديها اكتفاء من الدواجن والبيض المحلي.

فيديو | رئيس لجنة منتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية محمد البلوي: #المملكة لديها اكتفاء من الدواجن والبيض المحلي.. وإيقاف الاستيراد من إحدى الدول لا يؤثر على السوق لتوفر البدائل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JKUZ4BoZyq

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2022

لا تأثير على السوق:

وتابع البلوي، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن إيقاف الاستيراد من إحدى الدول لا يؤثر على السوق لتوفر البدائل.

وأضاف أن المملكة تستورد من عدة دول، وهناك اكتفاء ذاتي من البيض في المملكة، ولن تتأثر كذلك اللحوم بقرار إيقاف الاستيراد.