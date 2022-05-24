كشف المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي في الكلاسيكو.

تفاصيل إصابة غروهي:

وكان مارسيلو غروهي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء ليشارك راكان النجار بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال حامد البلوي: “إصابة مارسيلو غروهي عبارة عن كدمة بالرقبة واللاعب فقد وعيه لمدة دقيقة.. الأمور طيبة واللاعب لا يعاني كسور، كان يجب إيقاف اللعب بعد حالة إغماء الحارس”.

البلوي يؤكد أن الدوري للاتحاد:

وتابع المدير التنفيذي لفريق الاتحاد تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الدوري اتحادي وسنحتفل مع جمهورنا ونحتاج 7 نقاط ولن ننظر في نتائج الهلال.. الشنقيطي لم يكن جاهز”.

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).