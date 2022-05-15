شارك النجم علي البليهي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

البليهي يشارك في المران:

ولفت الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن علي البليهي عاد للمران الجماعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها خلال الأيام الماضية.

وكان علي البليهي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الهلال ضد الاتفاق، يوم الأربعاء الماضي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليغادر الملعب عند الدقيقة 56، ويشارك محمد جحفلي بدلًا منه.

الهلال يواجه الفيحاء في النهائي:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تفوقه مع المدير الفني الأرجنتيني، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال مشاركته في النهائي للمرة الـ17، حيث حصد البطولة 9 مرات، وحصل وصيفًا 7 مرات.