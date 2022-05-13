أكدت قيادة النقل العسكري بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، استمرارها في تسليم الأسلحة لـ أوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة عند توفرها.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، عبر حسابها في “تويتر”، أنها “تواصل تلبية طلبات المساعدات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا”، مؤكدة “نسهّل تسليم الأسلحة لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء”.

مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية، أن بلاده منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية بما يعادل حتى الآن تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستمرة بالدعم.

وقال الاثنين الماضي، إن واشنطن ترغب باستخدام ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية.

كما توقع استنفاد حزمة المساعدات التي أقرها الكونغرس بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، مطالبًا بتمرير الحزمة الثانية التي طلبتها الإدارة بسرعة.