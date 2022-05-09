لجأ البنك المركزي المصري إلى طرح أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.

وبحسب موقع البنك فإن الطرح تم على مرحلتين حيث بلغت قيمة الطرح الأول 14 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ترقب اجتماع البنك المركزي

ويترقب الشارع المصري اجتماع البنك يوم 19 مايو الجاري وسط تزايد التكهنات بصدور قرار رفع سعر الفائدة وهو نفس الإجراء الذي قام به المركزي المصري الشهر الماضي عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار. وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ومنذ قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة قبل شهر ارتفع سعر الدولار بشكل كبير حيث خسر الجنيه المصري حوالي 20% من قيمته.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 18.45 جنيه للشراء مقابل 18.51 للبيع وهو نفس السعر الذي كان عليه الدولار تقريبًا خلال الأسبوع الذي سبق إجازة عيد الفطر، بالرغم من حالة القلق والترقب من ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى بعد قرار المركزي الأمريكي رفع نسبة الفائدة بمقدار نصف في المئة.