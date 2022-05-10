حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عملاء البنوك من طرق جديدة للاحتيال المالي والمصرفي تقوم على وسائل الهندسة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة، أن أحدث طرق الاحتيال، تتمثل في استغلال نقاط ضعف في ذهن الضحية والتلاعب النفسي به، بما يؤدي إلى إفشاء المعلومات والبيانات السرية المحمية، مما يكبده خسائر مالية فادحة.

روابط وهمية

وذكرت أن أكثر حيل الهندسة الاجتماعية المستخدمة في عمليات الاحتيال المصرفي هي لحسابات توفر روابط وهمية، مدعية أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الضحية بأنها جهات ذات موثوقية، وتطلب مشاركته معلوماته البنكية وبطاقاته المصرفية وغيرها.

وأطلقت البنوك السعودية، تحذيرات من الوقوع ضحية لتلك الحسابات التي تلجأ لاختلاق قصص عدة لخداع العميل، داعية إلى عدم التجاوب مع المحتالين فيما يتعلق بطلب تزويدهم برمز التحقق الذي يصله عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية.

وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن موظفي البنوك لا يطلبون المعلومات السرية للعملاء في أي حال من الأحوال.