تعتبر حلوى البيتي فور الفرنسية الأصل، أحد أركان موائد الإفطار لدى أهالي المدينة المنورة في عيد الفطر المبارك.

فيديو | حلوى "البيتي فور".. أحد أركان موائد الإفطار لدى أهالي المدينة المنورة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pVJNCfifXA

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022

وقالت ريم صانعة الحلوى إن هناك العديد من نكهات البيتي فور منها الفانيليا والفسدق وصوص الكراميل والنوتيلا والقرفة والتفاح والورد والبرتقال والهيل والليمون.

وأشارت إلى أن هذه الحلوى تستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الحلويات خاصة خلال المواسم والأعياد.

معلومات عن البيتي فور

يذكر أن Petits fours‏، تعني الفرن الصغير، وهو طبق حلويات فرنسي الأصل يؤكل عادة بعد الوجبات أو بينها كتحلية مع الشاي أو القهوة. هناك أنواع عديدة منه، حتى أن هناك بيتي فور مالحاً يقدّم عادةً في المناسبات.يحضّر البيتي فور من الدقيق والزبدة وصفار البيض والسكر والبايكنغ باودر والفانيليا. وتضاف إلى القطع بعد خبزها مواد تزينية كالمربى والكريمة.