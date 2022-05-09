على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودخولها شهرها الثالث، شدد البيت الأبيض على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يمنح العالم بعد أي سبب للوثوق به.

وأضاف مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، في تصريح صحفي نشر البيت الأبيض نصه، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تفكّر بمسألة رفع العقوبات.

كما لفت إلى أن واشنطن لم تبرم أي صفقة مع روسيا بشأن العقوبات دون وجود أوكرانيا على الطاولة.

ورجّح أن الظروف في السوق قد تؤثر على كيفية رفع العقوبات.

ضربة قاسية:

جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت الأحد، بحظر أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسي.

واعتبر أن هذا القرار سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه، وفق قوله.

في حين لم يوضح بيانه ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وفق ما نقلته “فرانس برس”.