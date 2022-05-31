جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التأكيد على موعد إيقاف صرف تعويض ساند بشكل نهائي وذلك للمستفيد من نظام التعطل عن العمل.

جاء ذلك خلال رد التأمينات على سؤال مغردة على حساب “العناية بالعملاء” قالت فيه: “كيف أعرف إني خلصت من ساند هل تجيني رسالة ولا كيف؟”.

إيقاف دعم ساند

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه “يتم إيقاف صرف الدعم عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة”.

وأضافت: “تحتسب فترة دعم ساند للمنشآت المتأثرة بأزمة كورونا من مدة التعويض، وتكون خلال 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة”.

شروط برنامج ساند

وكانت التأمينات حددت في وقت سابق العديد من الشروط والأحكام للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج الجديدة لتوفير الرعاية والدعم المالي للأشخاص المتوقفين عن العمل في المملكة العربية السعودية، وتتبين هذه الشروط فيما يلي: