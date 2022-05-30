حثت التأمينات الاجتماعية أصحاب الشركات على تحديث بيانات العاملين الأجانب لديهم عبر وزارة الموارد البشرية مشيرة إلى أنها تستقي بيانات الموظفين من الوزارة.

تحديث بيانات المشتركين

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء في التأمينات الاجتماعية على صاحب شركة قال فيه سؤاله: لدي عامل تم نقل كفالته ولكن لم أستطع تسجيله في التأمينات.

وردت التأمينات بالقول: نأمل تحديث بيانات المشتركين لدى وزارة الموارد حيث إن بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي.

واستكمال البيانات من خلال البريد الوارد عند تسجيل الدخول للمنشأة من خلال صلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.

الموارد البشرية تعلق على تأخر الضمان

وفي سياق آخر أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عملية التحقق من الآيبان لمستفيدي الضمان، قد تستغرق بعض الوقت، مما يتسبب في تأخير صرف الضمان لبعض المستفيدين.

وتفاعلت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، مع سؤال مغردة قالت فيه “قدمت على خدمة الضمان المطور، وظهرت البيانات مؤهل لمدة شهرين مع دفعات معلقة والآيبان صحيح لكنه تحت التدقيق لمدة شهرين لماذا؟ وردت الوزارة بتغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، يرجى الانتظار، عملية التحقق من الآيبان البنكي يستغرق بعض الوقت.. شاكرون لك”.