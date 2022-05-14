أعلن عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، أن الوزارة ستشهر مساء اليوم السبت بمواطنة صاحبة محطة وقود، ومقيم بنجلاديشي، ارتكبا مخالفة خلط بنزين 95 بـ91، وبيع الوقود المغشوش.

تشهير وغرامة:

وقال الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة نص على التشهير بحق المواطنة والمقيم، بالإضافة إلى غرامة مالية.

التصدي للغش التجاري:

وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.