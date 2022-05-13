أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.

وأوضح التحالف، أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلّحة شنها الحوثيون.

عملية وحشية للحوثيين

وأضاف أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

وتابع التحالف أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بمركز احتجاز بصنعاء.

ودعا التحالف الأمم المتحدة والمنظمات لتحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين.