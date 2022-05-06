أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مغادرة ثاني طائرات نقل الأسرى إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، وذلك بعد وقت قليل من وصول الطائرة الأولى.

ولفت التحالف إلى وجود مقاتلين أجانب بصفوف الحوثيين ضمن الأسرى يجري تسليمهم لسفارات بلدانهم.

نقل الأسرى الحوثيين على 3 مراحل

وكان تحالف دعم الشرعية أشار في وقت سابق اليوم إلى أن نقل الأسرى سيكون عبر 3 مراحل جوًا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم. وانطلقت الرحلة الأولى في وقت مبكر من صباح الجمعة ووصلت إلى مطار عدن.

مبادرة السعودية الإنسانية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق أنه سيطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين أسيرًا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعمًا لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.