تسبب الفنان المصري مصطفى هريدي، في حادث مروري مروع أسفر عن 4 إصابات فيما تم التحفظ عليه في أحد المستشفيات، لحين ورود التحاليل الطبية التي تؤكد خلو دمه من المواد المخدرة.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية أقوال المصابين الذين أوضحوا أنهم فوجئوا بسيارة هريدي تصطدم بسيارتهم من الخلف، عندما أبطأوا السرعة لاجتياز أحد المطبات على الطريق، لافتين إلى السرعة الكبيرة التي كان يسير بها هريدي.

أقوال مصطفى هريدي في الواقعة

وأوضح الفنان المصري أنه فوجئ بالسيارة أمامه في الطريق وحاول تفاديها إلا أنه لم ينجح في ذلك، مؤكدًا عدم تعمده الاصطدام بها.

وأشار تقرير الطب الشرعي الذي نشرت أجزاء منه بعض الصحف المصرية إلى حالات المصابين تتمثل في كسر في الجمجمة لدى الأول، وكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية) للثاني، وكسر في الحوض للثالث، وكسر في الذراع وبعض الخدوش للرابع، فيما أصيب مصطفى هريدي نفسه بإصابات متفرقة بالوجه.

عقوبة تصل إلى الحبس

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات الموجودة في الحادث، لعرضها على مهندس مختص وفحصها، كما طلبت الأجهزة الأمنية المختصة بإجراء التحريات والملابسات حول الحادث.

وينص القانون المصري في المادة (76) على أن عقوبة القيادة تحت تأثير أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويشير القانون إلى أنه في حالة تسبب القيادة تحت تأثير المخدر أو السير عكس الاتجاه في إصابة شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحها للشخص المتهم مرة أخرى حتى مرور مدة زمنية معادلة لفترة الحبس المنصوص عليها في القانون.