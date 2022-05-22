قالت الجمعية الفلكية في جدة إن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير لشهر شوال اليوم الأحد 22 مايو 2022 عند الساعة 09:43 م بتوقيت مكة (06:43 م بتوقيت غرينتش).

وأضافت الجمعية أن القمر سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر بعد ذلك سيشرق بعد منتصف الليل وسيبقى مرئيًا في السماء إلى أن يغرب بعد ظهر الاثنين حسب التوقيت المحلي.

اقتران القمر الأحدب

وكانت الجمعية أعلنت يوم أمس أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي خلال الساعات التي تسبق شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 22 مايو 2022 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالأفق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.