كشف المدربان، الأرجنتيني رامون دياز والصربي فوك رازوفيتش تشكيلة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، موسى ماريجا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أوديون إيغالو”.

بينما جاء تشكيل الفيحاء مكونًا من: ” ستويكوفيتش بحراسة المرمى، حسين الشويس، أحمد بامسعود، سامي الخيبري، محمد البقعاوي، ريكاردو ريلر، محمد أبوسبعان، عبدالرحمن السفري، سلطان مندش، ترايكوفسكي، باناجيوتس”.