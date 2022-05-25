شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة زيوت السيارات بمحافظة الزلفي، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نظير عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

نشر ملخص الحكم القضائي:

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وحثت “التجارة”، عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.