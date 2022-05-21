حسم التعادل السلبي، مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الريال محاولين إحراز الهدف الأول في شباك بيتيس ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة المباراة بشوطها الثاني ليحصل كل فريق على نقطة.

ريال مدريد يحافظ على صدارته:

وأصبح رصيد الريال بعد التعادل 86 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد ريال بيتيس 65 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن الريال يستعد يوم 28 مايو الجاري لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.