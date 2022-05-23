انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي.

بداية قوية للاعبين في الكلاسيكو:

وبدأ الكلاسيكو المقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، وسقط المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وطالب لاعبو العميد بركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة ديلغادو عند الدقيقة 12، قبل أن يحتسب خطأ من خارج المنطقة بعد العودة إلى تقنية الـVAR، وتألق الدفاع الهلالي وأبعد فرصة خطيرة من الاتحاد عند الدقيقة 19.

وتألق عبدالله المعيوف في الكلاسيكو وأبعد بالقدم اليسرى تسديدة خطيرة من حمدالله عند الدقيقة 27، واستمرت الضغط من الفريقين وسط تألق لاعبي الدفاع الذين نجحوا في إنقاذ أكثر من فرصة.

الاتحاد يتقدم وديلغادو يسجل التعادل:

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عودته إلى تقنية الـVAR، وسددها البرازيلي رومارينيو بنجاح في الشباك ليمنح العميد التقدم في الكلاسكيو عند الدقيقة 32، وتشتعل مدرجات الجوهرة.

واستمرت المحاولات الاتحادية لتسجيل هدف جديد، ولعب رومارينيو عرضية مميزة، أبعدها ياسر الشهراني عند الدقيقة 38، قبل أن يسجل ديلغادو هدف التعادل عند الدقيقة 42، قبل أن يتعرض حارس العميد مارسيلو غروهي.

ولم يستطع غروهي استكمال المباراة؛ وشارك راكان النجار بدلًا منه، وسجل رومارينيو هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من الكلاسيكو بالتعادل.

وقبل الكلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة.