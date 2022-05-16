أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عن تحقيق صافي ربح 41.4 مليون ريال قبل الزكاة خلال الربع الأول من 2022، بانخفاض 48.6% عن نفس الربع من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تراجع الربح بسبب، انخفاض إجمالي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين، وارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى، وانخفاض صافي دخل الاكتتاب.

سوق الأسهم السعودية

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، أغلق يوم أمس، مرتفعًا 313.99 نقطة ليقفل عند مستوى 13149.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 323 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات الصادرات, والرياض, وأنعام القابضة, وبروج للتأمين, والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري, واتحاد الخليج الأهلية, وعناية, وشاكر, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90% و 4.03% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والإنماء، والراجحي, ودار الأركان, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وأرامكو السعودية, والإنماء, وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.