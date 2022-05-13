نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، 12 شوال لعام 1443، الموافق 13 مايو 2022.

جهود خليفة بن زايد الإنسانية:

وأكد الأمين العام أن الفقيد أسهم بحكمته وقدرته على العطاء في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها، كما كان الشيخ خليفة رحمه الله أحد أبرز القادة في العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها.

وتضرع الأمين العام إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الإماراتي الصبر والسلوان.