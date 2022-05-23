يشاركُ وفد من منظمة التعاون الرقمي برئاسة الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال المدة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان “التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال”، وذلك لقيادة المناقشات حول تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر.

الاقتصاد الرقمي:

ومن المتوقع أن يشكل الاقتصاد الرقمي 70% من النمو الاقتصادي العالمي خلال العشر سنوات القادمة بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المنتظر، أن تعلن منظمة التعاون الرقمي عن توقيع شراكة متعددة الأطراف بشأن الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وستكشف المنظمة عن مزيد من التفاصيل خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. إضافة إلى ذلك، ستستضيف المنظمة جلسة تتمحور حول تسريع الازدهار الرقمي، تجمع بين منظمات دولية وجهات حكومية وممثلين من القطاع الخاص؛ للحديث حول أهمية الاستثمار الرقمي.

دعم الابتكار:

وتُركِّزُ منظمةُ التعاون الرقمي على تمكين ونمو الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار؛ بما يخدم الشباب والمرأة ورواد الأعمال في 9 دول أعضاء يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولهم حوالي 2 تريليون دولار، كما يشكلون حوالي 600 مليون نسمة، فيما توفر لدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي فرصة قيمة في السوق للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.