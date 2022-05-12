تترقب الجماهير مباراة التعاون والباطن اليوم في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات التعاون والباطن

وتتسم مباريات التعاون والباطن بالتكافؤ، حيث لعبا 9 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا في 3 مواجهات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل 20 هدفًا في مواجهات الفريقين السابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن الباطن من هز الشباك 14 مرة.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط.

الفريقان في الدوري

وتُقام مباراة التعاون والباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن في المركز الـ15.