انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضد نظيره نادي الاتفاق بالتعادل سلبيًا بدون أهداف، في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة التعاون ضد نادي الاتفاق، بهدوء نسبي حيث استمرت الكرة في منتصف الملعب، حيث حاول الذئاب الوصول لمرمى الخصم في أكثر من مناسبة، ولكن دون خطورة تُذكر.

وامتلك نادي التعاون الاستحواذ، حيث بدأ في التسديد على مرمى الاتفاق، وفي الدقائق الأولى في الشوط الأول بدأ نجوم الفريقين، في شن الهجمات الخطيرة.

وفي الدقيقة الـ12 من أحداث الشوط الأول، مرت رأسية خطيرة من عبدالله الخطيب بجانب القائم، ليبدأ نادي التعاون في الضغط القوي على الاتفاق بتسديدات خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 37، مرت عرضية رائعة من الكويكبي وضربة رأسية من السليتي يتصدى لها حارس التعاون ببراعة.

الاتفاق يُضيع هدف التقدم:

وفي الدقيقة الـ41، ابراهيم محنشي يُنقذ فرصة لاعب التعاون من خط المرمى، حيث كان لاعبو الذئاب الأقرب لـ إدراك الهدف الأول، قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء لـ الاتفاق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد عرقلة روبين كوايسون من قِبل مدافع التعاون، ليضيعها نعيم السليتي وينتهي الشوط بالتعادل.