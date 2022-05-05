يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه الهولندي جون بروم، لاستعادة توازنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سكري القصيم يستضيف الاتفاق

ويلعب التعاون ضد الاتفاق، عند الساعة 7:20 مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز الـ15.

التعاون يستهدف الفوز رقم 8

ويسعى سكري القصيم لتحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره، ولإنعاش حظوظه في البقاء، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لخطف الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وسبق أن لعب التعاون ضد الاتفاق 19 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، فاز فارس الدهناء 8 مرات، مقابل 7 انتصارات لسكري القصيم، وتعادلا 4 مرات.

ونجح لاعبو سكري القصيم في تسجيل 30 هدفًا خلال الـ19 مواجهة السابقة، فيما أحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 28 هدفًا.