يُعد التعليم ضمن مجالات التنمية المعاصرة التي تستثمر بها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز جودة المهارات السيبرانية لدى الشباب، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في المجال لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في الأمن السيبراني.

مشاركة الأمن السيبراني في مؤتمر التعليم

وتهدف الهيئة من مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم إلى التعريف بجهود الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في تأهيل وبناء الكوادر والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني لسد الاحتياج الوطني في مجالاته الواعدة والمتنوعة، واستعراض برامج الهيئة المنفذة لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، ويأتي منها إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم) والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف)، إذ يمثل قطاع التعليم أحد أهم المجالات التي توليها الهيئة عناية فائقة لما يشكله من أهمية بالغة في تنمية القدرات البشرية في مجالات الأمن السيبراني بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.

مبادرات الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني

وسيتيح جناح الهيئة المشارك في المعرض الاطلاع على مبادرات الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التي أسهمت منذ إنشائها في تأهيل وتمكين منسوبي الجهات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمِهَن الأمن السيبراني بهدف الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.