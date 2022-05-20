أكدت وزارة التعليم استمرار العمل بتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية خلال العام الدراسي القادم 1444هـ فيما يتعلق بالإجازات المطولة وإجازات نهاية الفصول الثلاثة.

الإجازات المطولة في الفصل الثالث

يذكر أن الفصل الدراسي الثالث يشهد اثنين من الإجازات المطولة الأولى فيهما تمتد من 23 شوال وحتى 28 شوال فيما تكون الإجازة المطولة الثانية من 15 ذي القعدة وحتى 20 ذي القعدة.

فئات شاغلي الوظائف التعليمية

وبينت الوزارة في التقويم الدراسي للعام الجديد أنه سيتم العمل بالتنظيم، الذي صدر قبل سنوات عدة خلال العام القادم، والذي يتضمن تقسيم شاغلي الوظائف التعليمية إلى 5 فئات على النحو التالي:

الفئة الأولى شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%.

الفئة الثالثة شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%.

الفئة الرابعة مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية.

الفئة الخامسة منسوبو المدارس من المعلمين الإداريين.

إجازات نهاية الأسبوع المطولة

وتتمتع الفئتان الأولى والثانية بإجازات نهاية الأسبوع المطولة وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تتمتع الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بالإجازات كاملة، وفيما يتعلق بالإجازة بين الفصول الدراسية الثلاثة فإن منسوبي الفئتين الأولى والثانية يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمتع الفئات الثالثة والرابعة بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وأما الفئة الخامسة فتتمتع بالإجازات كاملة.