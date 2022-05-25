وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة قنوات إحدى الشركات التابعة لـمجموعة stc، لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل الحر في سوق الاتصالات، وذلك من خلال محفظة مالية تقدر بـ 150 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب شركة قنوات الرئيس التنفيذي المهندس فيصل إبراهيم العتيق.

حزمة خدمات:

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية المقدمة من البنك لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن وتمكينهم من ممارسة العمل الحر من خلال منصة التوصيل الرقمي (دال) التابعة للشركة عبر الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدي البنك الذي يقدم تمويل يصل حتى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى تمكين الراغبين من البدء في تأسيس أعمالهم الناشئة في نشاط الاتصالات من الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشايع، وكذلك الحصول على خبرة الشركة في تأسيس منافذ البيع.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل العمل الحر للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات العمل المرن.