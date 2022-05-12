أكد صندوق التنمية العقارية أن شهادة إتمام البناء هي وثيقة تصدر من أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ بعد التأكد من تطابق مخططات البناء على ما تم تنفيذه على الطبيعة.

ولفت الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى أن التأخير في استيفاء الحصول على الشهادة سيوقف الدعم.

خيارات الصندوق:

وحول قائمة الخيارات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين، تمكن الصندوق من إكمال تقديم كافة الحلول التمويلية اللازمة، حيث يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، إضافة إلى خيار تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.

ويهدف الصندوق إلى أن يحقق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائمه.