قدم عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، رئيس هيئة أعضاء شرف الفيحاء ونائب وزير الحرس الوطني، دعمًا ماليًّا كبيرًا للفريق البرتقالي بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين:

وتوج الفريق الفيحاوي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التويجري يدعم الفيحاء:

ولفت موقع النادي الرسمي، إلى أن التويجري استقبل في قصره بالرياض، اليوم الأحد، رئيس مجلس الإدارة، عبدالله أبانمي، قدم له التهنئة بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأعلن تقديمه دعمًا بمليوني ريال.

وعبر التويجري عن فخره بالإنجاز الذي حققه الفيحاء والحصول على أغلى الكؤوس والتتويج من يد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وقدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة منسوبي النادي.

ومن جانبه، قدم أبانمي شكره للتويجري على دعمه المستمر للكيان ومواقفه المشرفة تجاه النادي والتي تأتي امتدادًا لعطاء والده، منوهًا بالدور الحيوي الذي يقدمه أعضاء هيئة شرف الفيحاء.